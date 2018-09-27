При поддержке СГК в детском центре появился модуль голубиного питомника

Барнаул, , 11:48 — REGNUM 23 сентября в Алтайском краевом детском экологическом центре состоялось открытие нового модуля голубиного питомника, построенного при поддержке Сибирской генерирующей компании. В новый дом сразу же заселились хозяева — голуби. В числе новоселов — пернатые породы алтайские шалевые. Важную роль в сохранении этой породы в военные годы сыграл алтайский энергетик.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, открывать новый дом для голубей пришли почти 200 воспитанников центра, представители Алтайского краевого законодательного собрания, министерства образования и науки региона, общественных организаций, а также директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс с семьей.

«Вопросы экологии, поддержка юных исследователей — в числе приоритетов Сибирской генерирующей компании. Поэтому мы уже не первый год сотрудничаем с Детским экологическим центром, который сочетает в себе оба направления, и совместно реализуем множество проектов. В этом году, мы были рады помочь в расширении голубиного питомника. Надеемся, это пользу пользу и радость ребятам, занимающимся в центре», — сказал Александр Гросс.

Голубеводство — это не просто увлечение. Это страсть, которой любители посвящают огромную часть своего времени и сил. Более 5000 лет назад человек приручил сизого голубя, и с тех пор голубеводы вывели много пород птиц, различных по цвету, форме тела и назначению. Алтайские шалевые — местная порода, выведенная в начале ХХ века. Этих статных птиц в годы Великой Отечественной войны спас от верной гибели работник Барнаульской ТЭЦ-1 Александр Савостьянов. Жизнь в тылу была не сладкой. «Всё для фронта! Всё для победы!» — это касалось и еды. Когда пернатых было нечем кормить — выданную на ТЭЦ спецовку он обменивал на зерно для голубей. Так, вопреки трудностям, он сохранил генетический фонд шалевых голубей.

В декабре 2014 года на базе Алтайского краевого детского экологического центра был открыт первый в крае публичный питомник декоративных отечественных пород голубей. Со временем количество особей росло, и возникла потребность в дополнительной площади. По инициативе руководства экологического центра и при поддержке СГК был построен новый модуль питомника.

«Мы рады и благодарны СГК, за то, что наше сотрудничество — это не разовая вспышка, не запуск фейерверка в воздух. Наше сотрудничество глубокое, долговременное, вдумчивое, которое оставляет свои плоды, свой след на земле нашего центра, приносит пользу детям и родителям», — отметил Игорь Марискин, директор Алтайского краевого детского экологического центра.

Завершил праздник «голубиный салют» — традиционный выпуск голубей, вызвавший восторг как у детей, так и у взрослых.