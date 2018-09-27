Без воды и канализации у Крыма нет нормального будущего — мнение

Симферополь, , 18:01 — REGNUM Крыму необходимы чёткая программа водообеспечения северной части полуострова и система канализации южного берега. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал крымский общественник Александр Егоров, комментируя слова Дмитрия Медведева об особом внимании к развитию Крыма и ряду других регионов страны.

«Несмотря на то, что уже идёт пятый год реализации ФЦП развития Крыма и Севастополя (федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» — прим. ИА REGNUM ), которую недавно продлили ещё на два года, эти две проблемы до сих пор остались неразрешёнными. Кроме обещаний в данном направлении, по сути, ничего так и не сделано. Экономия ли это средств или нехватка квалифицированных кадров, не знаю, но затягивание решений этих вопросов в конечном итоге приведёт к гораздо большим затратам», — считает общественник, напоминая, что Турция проложила водопровод на Северный Кипр за пару лет.

По его словам, печально известная история с химвыбросами на «Крымском титане» уже подтвердила этот тезис.

«К сожалению, ЧП в Армянске — является прямым следствием катастрофической нехватки воды в этом регионе. Ежегодные эпидемиологические вспышки во второй половине курортного сезона это также подтверждают — отдыхающие на ЮБК купаются в собственных экскрементах, что явно не способствует улучшению туристической и экологической привлекательности региона», — подчеркнул Александр Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил ранее, что правительство уделит особое внимание развитию стратегически важных регионов страны, в которых существуют хронически накопленные диспропорции.

«Я имею в виду Крым, Севастополь, Калининградскую область, Арктическую зону, Северный Кавказ и Дальний Восток. Здесь мы сделаем акцент на модернизации транспортной инфраструктуры, обеспечении доступности энергоснабжения и снабжения водой, на создании новых рабочих мест, развитии социальной инфраструктуры», — подчеркнул премьер.

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