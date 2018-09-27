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РФ планирует нарастить экспорт самолетов, вертолетов и автомобилей

Экономика

Агропром уже показывает успехи

Москва, 27 сентября 2018, 17:20 — REGNUM  Россия продолжит наращивать несырьевой экспорт, заявил 27 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

По его словам, речь идёт о товарах, которые «мы умеем производить и которые в целом вызывают уважение на мировом рынке, пользуются спросом».

«Это и наши самолёты, и вертолёты, и авиационные двигатели, автомобили, продукция химической промышленности. Большой потенциал с точки зрения экспорта имеет и продукция оборонно-промышленного комплекса, фармацевтической промышленности», — сообщил Медведев.

Особенно он выделил успехи агропрома, который находит новые рынки сбыта:

«Нужно сохранить темпы развития, которые были достигнуты, решить задачу повышения качества сельхозпродукции и продовольствия, улучшить логистику, продолжить работу по селекции и генетике, вводить новые земли в сельхозоборот, развивать мелиорацию».

Экспорт продукции АПК через шесть лет, по планам, должен удвоиться.

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Внешняя торговля
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