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Две компании, занимавшиеся эвакуацией транспорта, потеряли лицензии в Крыму

Экономика

Из-за постоянных нарушений

Симферополь, 27 сентября 2018, 16:59 — REGNUM  Из-за многочисленных нарушений две организации, занимавшиеся эвакуацией транспорта и его хранением на спецстоянках в Крыму, лишены права на ведение деятельности. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма.

«Проверка всех спецстоянок полуострова выявила ряд нарушений действующего законодательства, в адрес двух предприятий, допустивших многочисленные нарушения, направлено уведомление об исключении из Реестра специализированных организаций», — уточнили в министерстве.

Напомним, в Крыму действует 16 спецстоянок, эвакуацией и хранением транспорта занимаются 12 предприятий.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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