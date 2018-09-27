Две компании, занимавшиеся эвакуацией транспорта, потеряли лицензии в Крыму

Симферополь, , 16:59 — REGNUM Из-за многочисленных нарушений две организации, занимавшиеся эвакуацией транспорта и его хранением на спецстоянках в Крыму, лишены права на ведение деятельности. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма.

«Проверка всех спецстоянок полуострова выявила ряд нарушений действующего законодательства, в адрес двух предприятий, допустивших многочисленные нарушения, направлено уведомление об исключении из Реестра специализированных организаций», — уточнили в министерстве.

Напомним, в Крыму действует 16 спецстоянок, эвакуацией и хранением транспорта занимаются 12 предприятий.