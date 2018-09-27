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Медведев сообщил, что в РФ переориентируют авиационный трафик

Экономика

Отдельная большая задача – развитие глобальных транзитных маршрутов

Москва, 27 сентября 2018, 16:55 — REGNUM  В России предстоит модернизация транспортной инфраструктуры, заявил 27 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Он рассказал, что в планах расширить и модернизировать «все сегменты транспортной инфраструктуры — от железных дорог до речного транспорта».

«Отдельная большая задача — развитие глобальных транзитных маршрутов. Это коридоры «Восток — Запад» и «Север — Юг», а также Северный морской путь. Мы планируем увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн т ежегодно. Довести грузопоток, который идёт по Северному морскому пути, до 80 млн т каждый год», — сообщил Медведев.

По его словам, через развитие сети региональных аэропортов будет переориентирован авиационный трафик, и половина рейсов минует Москву.

«Соответственно, мы, надеюсь, сможем снизить стоимость перелёта», — полагает глава правительства.

Итоговый результат — это качественно иная связанность деловых и промышленных центров, крупных городов.

«Нам предстоит объединить региональные рынки товаров, услуг, труда за счёт новых инфраструктурных сопряжений. И таким образом обеспечить доступ людей к наиболее значимым объектам — от крупных аэропортов и производственных кластеров до социальных учреждений, включая районные поликлиники, образовательные центры, торговые места», — сказал Дмитрий Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября правительство РФ рассматривает план направлений своей работы до 2024 года.

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Транспортный коридор «Север — Юг»
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