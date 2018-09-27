В Воронеже открылось отделение МКАС

Воронеж, , 16:44 — REGNUM Отделение Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (ТПП РФ) открылось Воронеже, сообщает пресс-служба Палаты.

Обеспечивать деятельность нового отделения будет филиал федеральной Палаты с совместно с ТПП региона, имеющей значительный опыт в сфере третейского разбирательства. Обращаться в воронежское отделение МКАС могут как местные предприниматели, так и бизнесмены из соседних регионов, входящих в Центральный федеральный округ.

«Отделение МКАС станет центром третейского разбирательства в регионе, послужит распространению лучших практик в сфере арбитража, существенным образом разгрузит государственные суды по рассмотрению хозяйственных споров и, в конечном счете, будет способствовать развитию благоприятных условий для ведения бизнеса и разрешения конфликтов», — убежден президент ТПП РФ Сергей Катырин, который принял участие в церемонии открытия.

В 2017 году первые отделения МКАС начали работу в Ростове-на-Дону, Иркутске, Уфе и Казани. В нынешнем 2018 году открыты его отделения в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Тюмени. Отмечается, что в ходе реформы третейского разбирательства МКАС получил право рассматривать не только международные, но и внутренние споры, а также образовывать отделения вне места своего нахождения.

Арбитрами по внутренним и международным вопросам стали специалисты из регионов, понимающие специфику местного бизнеса. На сегодня общая сумма исковых требований по спорам в отделениях МКАС составила порядка 500 млн рублей.