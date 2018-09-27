Столичные таксисты потратили свыше 20 млн рублей на патенты в 2018 году

Москва, , 16:55 — REGNUM В Москве растёт количество индивидуальных предпринимателей, оформивших патент на таксомоторную деятельность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы 27 сентября. Так, за первые шесть месяцев 2018 года предприниматели приобрели почти 1000 патентов, что более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

«Стоимость приобретённых в I полугодии патентов составила более 21,4 млн рублей против 8,5 млн рублей прошлого года (рост — 152%)», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, патент на деятельность такси используется индивидуальными предпринимателями в Москве с 2017 года. Наличие такой лицензии подразумевает, что предприниматель уплатил налоги и может осуществлять перевозку пассажиров.

В департаменте также отметили, что в целом грузовые и пассажирские перевозки регулярно показывают положительную динамику. Так, количество приобретённых патентов и поступлений за январь-июнь 2018 года дали рост свыше 20% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, за первый квартал 2018 года предприниматели Москвы получили более 51 тыс. патентов на сумму почти 4,5 млрд рублей. В частности, увеличилось число индивидуальных предпринимателей, работающих по патентной системе налогообложения в сфере общественного питания.

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