Отопительный сезон в Иванове начнется 1 октября

Иваново, , 16:34 — REGNUM Отопительный сезон в Иванове стартует с 1 октября. Постановление «О начале отопительного сезона 2018−2019 годов» 27 сентября подписал глава города Владимир Шарыпов, сообщила пресс-служба администрации города.

Между тем, 27 сентября же на сайте администрации города было размещено открытое письмо, которое заместитель главы администрации города Иванова Виктор Казанцев направил в адрес директора филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» Дмитрия Федорова — с требование скорейшего завершения работ по капитальному ремонту магистральных тепловых сетей по ул. Панина, ул. Советская, ул. Кудряшова, ул. Варенцовой.

«Данный вопрос неоднократно рассматривался на совещаниях в администрация города Иванова, в ходе которых филиалу «Владимирский» ПАО «Т Плюс» было указано на неукоснительное соблюдение «Сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2018 год» и завершение всех ремонтных работ до начала отопительного сезона 2018−2019 годов. Учитывая отставание от заявленного графика ремонта тепловых сетей, было рекомендовано увеличить численность ремонтного персонала и рабочее время проведения ремонтных работ. Однако, данные рекомендации были не приняты во внимание», — говорится в письме. В обращении также предлагается обеспечить завершение всех работ до начала отопительного сезона.

Энергетики оперативно ответили на претензии мэрии, заявив, что все оборудование и магистральные сети к работе в осенне-зимний период готово. Что касается работ по реконструкции сетей на участках, указанных мэрией, то, заверили в компании, их проведение не отразится на качестве теплоснабжения.