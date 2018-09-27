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Медведев уверяет, что в РФ остановили падение доходов граждан

Экономика

За восемь месяцев 2018 года реальная зарплата в стране выросла более чем на 8%

Медведев уверяет, что в РФ остановили падение доходов граждан
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 27 сентября 2018, 16:29 — REGNUM  Доходы граждан России начали расти, заявил 27 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Он сообщил, что задачей правительства до 2024 года является снижение бедности в два раза и рост доходов граждан.

«С 2000 по 2013 год доходы людей росли. В 2014 году на фоне резкого обвала цен на нефть и санкций они начали, к сожалению, снижаться. Нам этот процесс удалось остановить благодаря восстановлению экономики, а также через повышение минимального размера оплаты труда и зарплат бюджетников. За восемь месяцев 2018 года реальная зарплата в стране выросла более чем на 8%», — сказал Медведев.

По его мнению, данная задача является для правительства одной из главных и сложных.

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Доходы населения
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