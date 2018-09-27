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Евкуров: Ингушетии нужен железнодорожный комплекс и терминал аэропорта

Экономика

Глава Ингушетии предложил два проекта для включения в государственную программу «Развитие транспортной системы России»

Магас, 27 сентября 2018, 16:25 — REGNUM  Ингушетии необходима поддержка федерального центра для развития транспортной инфраструктуры. В числе первоочередных объектов, которые необходимо построить в республике, железнодорожный комплекс на станции Слепцовская и международный терминал в аэропорту «Магас». Об этом 26 сентября в ходе заседания совета при полномочном представителе президента РФ в СКФО, на котором рассматривались стратегические аспекты развития транспортной системы в субъектах Северного Кавказа, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Он попросил включить мероприятия по реконструкции железнодорожной линии Назрань — Слепцовская и строительству железнодорожного комплекса на станции Слепцовская в государственную программу «Развитие транспортной системы России».

Кроме того, как отметил Евкуров, развитию магистральной инфраструктуры послужит строительство нового международного терминала в аэропорту столицы республики. После придания статуса международного в аэропорту будет организован пункт пропуска через госграницу РФ. Потребуется место для проведения соответствующего таможенного и пограничного контроля с необходимым оборудованием для обслуживания международных авиарейсов.

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Строительство и состояние аэропортов
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