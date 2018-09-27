Штрафы за парковку на газонах вводят в Ульяновской области

Ульяновск, , 16:17 — REGNUM В Ульяновской области определились с размерами штрафов за парковку на газонах, детских и спортивных площадках. Соответствующий законопроект поддержан на заседании регионального правительства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Изменения вносятся в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях. Штрафы предлагается установить за парковку на газонах, цветниках или иных зелёных территориях, детских и спортивных площадках. Согласно проекту, физическое лицо планируется штрафовать на 500−1000 рублей, должностное — на 3000−5000 рублей, юридическое — на 10 000−30 000 рублей. Если нарушение будет совершено повторно, физическим лицам может грозить штраф в размере 3000−5000 рублей, должностным лицам — 15 000−30 000 тысяч рублей, юридическим лицам — 70 000−100 000 рублей.

Ожидается, что полномочиями по составлению административных протоколов будут наделены органы местного самоуправления. Документ направлен на рассмотрение в региональный парламент.

Региональные власти отмечают, что вкладывают значительные средства в благоустройство территорий, при этом «некоторые несознательные граждане паркуют свои автомобили на облагороженных территориях, на детских площадках», «разрушают их и при этом не несут никакой ответственности за это». Власти заверяют, при реконструкции также будут предусмотрены парковочные места.

Напомним, в 2017 штрафы за парковку на газонах были отменены решением Ульяновского областного суда как противоречащие законодательству. Аналогичная ситуация произошла в других регионах. После устранения ряда противоречий в федеральном законодательстве у субъектов появилась возможность установления административной ответственности за данное правонарушение.