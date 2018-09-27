Четверг, 27 Сентября 2018 года
17:31:48 МСК

Калужская область вошла в нацпроект по повышению производительности труда

Экономика

К реализации региональной программы в рамках проекта планируется привлечь порядка 140 предприятий области

Калужская область вошла в нацпроект по повышению производительности труда
Иллюстрация: Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области
На заседании координационного совета

Калуга, 27 сентября 2018, 16:03 — REGNUM  Калужская область стала одним из первых регионов-участников реализации национального проекта по повышению производительности труда. Как заявила на заседании координационного совета по развитию промышленности и технологий при губернаторе области заместитель гендиректора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Светлана Горчакова, у Калуги есть уникальная возможность стать пилотным предприятием в рамках регионального проекта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Те меры, которые планирует реализовать государство в этой сфере, беспрецедентны по своей системности, — заявил первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов. — Участники проекта будут иметь возможность повысить производительность труда за счет применения инструментов бережливого производства, существенно улучшить квалификацию работников, получить льготные кредиты по линии Фонда развития промышленности. До 2024 года к реализации региональной программы в рамках нацпроекта планируется привлечь порядка 140 предприятий области».

Управляющая отделением по Калужской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО Ирина Карлаш считает, что для успешного вхождения в проект необходимы дополнительные финансовые средства.

«Мы видим, что сегодня предприятия в основном пользуются банковскими кредитами, хотя существуют альтернативные источники, например, программы облигационных заимствований. Это гибкий инструмент финансирования, нередко с более низкими ставками, чем на кредитном рынке. Отмечу, что в регионе есть положительный опыт работы с этим инструментом», — заявила она.

Напомним, указом президента РФ Владимира Путина проект по повышению производительности труда включен в число приоритетных. Основная цель — обеспечить на крупных и средних предприятиях страны несырьевых отраслей экономики ежегодный рост производительности труда не менее пяти процентов. Помощь регионам в решение этой задачи будет оказывать Федеральный центр компетенций по повышению производительности труда, в частности, в формировании на местах собственных программ и аналогичных центров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Привлечение инвестиций в региональную экономику
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить