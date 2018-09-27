В Орле рассчитывают на увеличение городской доли в отчислениях от НДФЛ

Орел, , 16:03 — REGNUM Депутаты горсовета Орла вышли с инициативой об увеличении доли города в отчислениях от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщила пресс-служба горсовета по итогам сессии 27 сентября. Ранее гордума выходила с подобной инициативой, но тогда ее отправили на доработку.

Законопроектом предлагается установить единые нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов Орловской области в размере 15% от суммы налога на доходы физических лиц, поступающего от налогоплательщиков на территории соответствующего городского округа Орловской области и подлежащего зачислению в областной бюджет. В действующей редакции закона этот норматив составляет 5%. НДФЛ составляет 32% всего объема налоговых доходов, основная часть поступает от областного центра.

Сегодня из общей суммы налогов, уплачиваемых налогоплательщиками Орла, в бюджет города поступает только 10,3%, в федеральный бюджет — 30,4%, в областной бюджет — 59,3%. Так, в 2017 году на территории Орла было собрано 16 млрд налогов и сборов, город же получил только 1,6 млрд. Собственные доходы бюджета города сегодня составляют 2,3 млрд рублей, при том что минимальная потребность бюджета на исполнение обязательств, которые наложены федеральным законодательством, составляет 3,8 млрд рублей.

Муниципальный долг Орла на 1 января этого года составил 2,185 млрд рублей и достиг 99,3% от налоговых и неналоговых доходов первоначально утвержденного бюджета на 2018 год. Сегодня, по информации гордумы, с учетом имеющейся кредиторской задолженности недостаток средств в бюджете составляет порядка 1,9 млрд рублей. Если облдума поддержит инициативу коллег из Орла, то областной центр сможет получить дополнительно около 623 млн рублей в год.

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Отметим, что сегодня же горсовет принял поправки к городскому бюджету, увеличив доходы на 77 млн рублей. Деньги направят на зарплату учителям, исполнение судебных исков и предписаний надзорных органов (27 млн 372 тыс. рублей), благоустройство города.

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