Привлечение Росатома к решению проблемы «Красного Бора» вполне логично

Москва, , 15:53 — REGNUM Премьер-министры России и Финляндии договорились о начале в ближайшее время взаимодействия по решению проблемы полигона «Красный Бор», расположенного в Ленинградской области. Об этом после переговоров с главой правительства Финляндии Юхой Сипиля сообщил Дмитрий Медведев. По словам российского премьера, в сотрудничестве могли бы принять участие российские и финские компании. В частности, Медведев назвал Росатом и Fortum.

«В любом случае, этот проект сложный, очень важный для нашей страны. Его рассматривают таковым и в Финляндии», — отметил глава российского правительства. Он подчеркнул, что сегодня этот проект уже включен в российский нацпроект по экологии и под него выделены средства.

«Учитывая объемы захоронений на полигоне «Красный Бор» (около 2 млн тонн) и уровень опасности (это токсичные отходы, в частности, химической и медицинской промышленности), он действительно представляет серьезную экологическую проблему, к тому же имеющую международный характер в силу относительной близости к границе с Финляндией, — отметил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов. — В конце прошлого года представители нашего комитета посещали этот полигон и по итогам поездки предложили разработать целевую федеральную программу по рекультивации опасных полигонов, чтобы «Красный Бор» стал первым объектом этой программы. Думаю, никто не сомневается, что местные и региональные власти просто не смогут решить эту проблему самостоятельно — ведь отходы туда свозились в течение 40 лет, причем не только из Ленобласти, но и со всей России и даже из Прибалтики. Неудивительно, что эта проблема вышла на межправительственный уровень».

«Привлечение к решению этого острого вопроса таких гигантов как Fortum и Росатом мне видится вполне логичным. Во-первых, эти компании имеют дело с опасными отходами, накопили большой опыт в обращении с радиоактивными веществами. Во-вторых, они успешно сотрудничают уже многие годы друг с другом, реализуют совместные проекты в энергетике. Кроме того, Росатом уже представил свой нацпроект, где предлагает пути решения проблемы обращения с опасными отходами на общероссийском уровне», — резюмировал эксперт.