Цены на нефть продолжит восходящий тренд к $85

Москва, , 15:52 — REGNUM На этой неделе, 25 сентября, цена на фьючерс Brent достигла максимальной отметки 82.55 доллара за баррель впервые за четыре года. Последний раз нефть достигала этого максимума 20 ноября 2014 года. Основной причиной роста цен являются ожидаемые санкции против Ирана и спад добычи в Венесуэле, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Александр Шильников.

«Мировые цены на Brent начали снижаться после публикации 26 сентября данных США о росте запасов нефти в стране, который произошел на фоне сокращения активности в секторе переработки сырья. Цены на нефть демонстрировали отрицательную динамику 26 сентября весь день, корректируясь после достижения максимальных уровней за последние несколько лет», — напомнил эксперт.

Сегодня, 27 сентября, рынок нефти вновь вернулся к росту после того, как министр энергетики США Ник Перри исключил использование стратегических запасов американского сырья. Плюс тема №1 — санкции США против Ирана и будущее сокращение поставок нефти из страны останется главной до начала ноября.

«В ближайшие дни движение цены в сторону восходящего тренда, который берет начало от 18 августа 2018 года, продолжится. Если цена пробьет уровень $82,60 — локальный максимум, в этом случае она продолжит движение в сторону уровня сопротивления $83. 28 сентября стоит обратить на публикацию данных по числу буровых установок, которая может оказать влияние на движение цены», — отметил Шильников.

Читайте также: Нефть консолидируется в более высоком диапазоне