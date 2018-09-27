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В Киеве государственный «Ощадбанк» начал продажу собственности за долги

Экономика

Продается крупный торговый центр

Киев, 27 сентября 2018, 15:50 — REGNUM  Государственный «Ощадбанк» выставил на продажу крупный торговый центр в Киеве, сообщает 27 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, на продажу выставлен торговый центр «Гулливер» за долги. Начальная цена — 18,17 млрд гривен ($650 млн). Торги пройдут 16 октября. Отмечается, что ранее Шевченковский районный суд Киева арестовал «Гулливера» в связи с хищениями в банке «Михайловский».

Напомним, на Украине продолжается приватизация: малая и большая. Также и.о. главы фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Виталий Трубаров ранее заявлял, что от аренды госимущества государство получило уже 1 млрд гривен ($36 млн).

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Социально-экономический кризис на Украине
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