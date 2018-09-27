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В Прикамье заявили об отсутствии площадок для высокотехнологичных стартапов

Экономика

На модернизацию среднему и малому бизнесу Прикамья выделено почти 88 млн рублей. Деньги перечисляются из краевого бюджета. Тем временем, представители малого и среднего бизнеса заявили, что помимо финансовой поддержки нуждаются в спецплощадках для высокотехнологичных стартапов

Пермь, 27 сентября 2018, 15:47 — REGNUM  В пермском крае на модернизацию и технологическое переоснащение компаний и предпринимателей, работающих в сфере малого и среднего бизнеса, а также на поддержку начинающих бизнесменов их краевого бюджета направлено почти 88 млн рублей. Субсидии на производственные проекты получены по итогам конкурса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Прикамья.

На бюджетную поддержку претендовало 68 компаний. Из них 25 участников конкурса одержало победу. Общая сумма инвестиций в проекты оценивается в 629 млн рублей.

Губернатор Максим Решетников отметил, что все представленные проекты значимы для региона. Они положительным образом влияют на социально-экономическое положение в крае. Например, во время реализации проектов в сфере малого бизнеса планируется создать 250 новых рабочих мест.

В 2018 году в бюджете региона на поддержку начинающих предпринимателей, а возмещение затрат на модернизацию и технологическое переоснащение производства в целом предусмотрено 87,9 млн рублей.

Генеральный директор одной из фирм-победителей отметил, что проект предприятия предполагает создание медицинских имплантируемых порт-систем для многократного доступа к сосудистой системе пациентов. Обрудование закуплено, идет сертификация продукции и следующим этапом долдны стать клинические испытания. Однако здесь возникает проблема. В Перми сложно найти площадку для высокотехнологичного стартапа.

На ситацию отреагировал губернатор, поручив региональному минпрому подготовить предложения для размещения начинающих предпринимателей в технопарках.

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