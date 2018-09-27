Северному Кавказу выделят 9 млрд рублей на развитие дорожной сети

Магас, , 15:46 — REGNUM На развитие инфраструктуры дорожной сети в Северо-Кавказском федеральном округе с 2019 по 2024 годы будет выделено 9 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Иннокентий Алафинов в ходе заседания совета при полпреде президента РФ в СКФО, которое прошло 26 сентября в столице Ингушетии.

По словам представителя Минтранса, дополнительные средства в сумме 20 млрд рублей планируется выделить также на модернизацию дорожной сети городов округа. При обсуждении вопроса развития инфраструктуры в транспортной системе округа полпред Александр Матовников призвал руководителей субъектов СКФО выработать предложения для первоочередных задач в транспортной сфере, в том числе в сфере строительства автодорог, аэропортов, железнодорожных магистралей.

В качестве положительного примера он привел трассу Ростов — Баку. По мнению Матовникова, «особенно на участке Дагестана — это показательная вещь».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания также поднимался вопрос о строительстве дороги с Кавминвод до Адлера через Карачаево-Черкесию. По словам Матовникова, этот проект одобрил президент РФ Владимир Путин. По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева он прорабатывается в профильных министерствах.

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