Инженеры ЦАГИ рассказали об истории создания знаменитой «Булавы-30»

Жуковский, Московская область, , 15:41 — REGNUM В год 100-летия Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) специалисты вспоминают, как разрабатывались самые известные российские аппараты и вооружения, в частности о создании твердотопливной баллистической ракеты «Булава-30», сообщает 27 сентября пресс-служба предприятия.

Созданием «Булавы-30» в 1998 году занялся Московский институт теплотехники, который перед этим разработал ракету наземного базирования «Тополь-М». Перед конструкторами МИТа стояла задача построить универсальную стратегическую ракету для вооружения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Борей» и «Борей-М». Результатом нескольких лет расчетов и изысканий стала почти 37-тонная, 12-метровая трехступенчатая «Булава-30», способная нести от шести до десяти боевых блоков индивидуального наведения и преодолевать расстояния до 8000 км.

Специалисты ЦАГИ отвечали в данном проекте за научное сопровождение обеспечения подводного старта снаряда. Цикл работ по «Булаве-30» в институте продлился несколько лет и завершился в 2012 году. За это время ученые разработали высокоэффективные способы подводного старта ракеты и дали рекомендации по наиболее благоприятным для нее режимам движения в воде и выхода в атмосферу. Натурные пуски полностью подтвердили результаты проведенных в институте теоретических и экспериментальных исследований.

Первый запуск «Булавы-30» состоялся 27 сентября 2005 года в акватории Белого моря. Снаряд успешно достиг цели и поразил ее. К настоящему времени состоялось 32 пуска «Булавы-30», 25 из которых признаны успешными.

«Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» — крупнейший в мире центр авиационной науки. В институте разрабатываются концепции перспективных летательных аппаратов, новые аэродинамические компоновки самолетов и вертолетов. С 1935 года расположен в городе Жуковский Московской области.

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