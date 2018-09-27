«Ростелеком» повысит дорожную безопасность на трассах ЦФО

Калуга, , 15:28 — REGNUM «Ростелеком» приступил к работам по расширению системы фото-видеофиксации правонарушений на ряде региональных и федеральных трасс.

Как сообщили 27 сентября корреспонденту ИА REGNUM в компании, к концу первого полугодия 2019 года «Ростелеком» организует 15 новых рубежей контроля нарушений правил дорожного движения в Калужском, Смоленском и Брянском регионах.

Первые семь комплексов компания установит уже в 2018 году, еще восемь — в следующем. Рабочие бригады цифрового провайдера уже ведут обследование участков дорог для размещения оборудования.

«В арсенале успешных проектов «Ростелекома» в Калужском регионе всё больше интеграционных решений. Теперь наш опыт и ресурсы мы сможем применить и в соседствующих регионах. Это новая для нас практика. Надеюсь, она будет так же успешна, как ранее реализованные нами на родной земле проекты по развёртыванию систем видеонаблюдения и фото-видеофиксации», — заявила директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком» Наталия Каляцкая.

Семь стационарных аппаратно-программных комплексов (АПК) автоматической фиксации нарушений ПДД будут установлены на автодорогах А-130, Р-132 и Р-92 в Калужской области, шесть АПК — на автодорогах А-130 и Р-120 в Смоленской области, два АПК — на трассах Р-120 и А-240 в Брянской области.

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