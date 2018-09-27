Мэрия Владимира ищет перевозчиков на шесть маршрутов

Владимир, , 15:25 — REGNUM Администрация Владимира объявила торги на право обслуживать маршруты общественного транспорта, от которых ранее отказалась компания «БигАвтоТранс». Документы опубликованы на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всего на торги выставлено шесть маршрутов. Это №№11, 25, 26, 28, 14 и 18С. Пять из них обслуживала «БигАвтоТранс», один — компания «ПОАТис». Стоимость контрактов — от 24 до 27 копеек.

При подборе компании чиновники планируют оценивать не только предлагаемую цену, но и качественные характеристики автопарка. К примеру, будет иметь значение число машин, работающих на газомоторном топливе, число автобусов, приспособленных для инвалидов, количество техники, в салоне которой есть электронные табло, кондиционеры. Кроме того, важен будет и средний возраст техники. Решение по всем контрактам должно быть принято 22 октября.

ИА REGNUM напоминает, некогда крупнейший перевозчик города — «БигАвтоТранс» — отказался от обслуживания шести маршрутов. Причиной стали «неблагоприятные экономическое обстоятельства», которые сложились в транспортном бизнесе. К слову, большую часть маршрутов компания потеряла при переделе рынка общественных перевозок в 2016 году. После этого глава компании покончил с собой.

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