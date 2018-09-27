Власти ФРГ намерены пересмотреть расходы на содержание экс-канцлеров

Берлин, , 15:26 — REGNUM Счетная палата Германия требует изменений в отношении правила пожизненного материального обеспечения бывших федеральных канцлеров за счет налогоплательщиков, передает немецкий телеканал N-TV 27 сентября.

Эксперты палаты тщательно изучили расходы на содержание канцлеров в период с 2013 по 2015 годы и составили 40-страничный отчет. Согласно их выводам, бывшие канцлеры «перешли границы»: они больше не занимались трудовой деятельностью, но получали пенсии и персонал, включая водителей, секретарей и т.д. — всё за счет немецких граждан.

Персонал использовался бывшими государственными деятелями для «лоббирования интересов конкретных групп» и «получения дополнительного дохода». В связи с этим счётная палата требует более строгих правил обеспечения бывших канцлеров.

Так как Гельмут Шмидт и Гельмут Коль умерли в 2015 и 2017 годах соответственно, опасаться сокращения средств на содержание теперь стоит только бывшему канцлеру Герхарду Шрёдеру.