На национальные проекты в РФ направят более 5,5 трлн рублей

Москва, , 15:21 — REGNUM В России на национальные проекты и развитие инфраструктуры в ближайшие три года планируется направить более 5,5 трлн рублей. Эти деньги уже предусмотрены в проекте федерального бюджета. Об этом сегодня, 27 сентября, на заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Для экономического блока национальных проектов предусмотрено 845 млрд рублей. Около 1,5 трлн рублей направляется на создание современной инфраструктуры, в том числе на строительство и ремонт автомобильных дорог. На нацпроект в образовании выделено порядка 350 млрд рублей, на жилищное строительство — около 320 млрд рублей., более 400 млрд рублей — для нацпроектов в сфере науки, экологии и культуры.

По словам Медведева, наиболее объемная статья расходов в рамках национальных проектов — это социальная сфера и повышение качества жизни граждан. На проекты в демографии и здравоохранении в ближайшие три года будет выделено более 2,2 трлн рублей. Таким образом, социальный блок станет одним из самых объёмных и важных блоков в рамках Основных направлений деятельности правительства РФ до 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев, определил основные направления деятельности правительства РФ до 2024 года. По его словам, документ фундаментальный, он определит на ближайшие годы работу правительства и будет влиять на жизнь страны.

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