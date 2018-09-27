Четверг, 27 Сентября 2018 года
15:44:11 МСК

На национальные проекты в РФ направят более 5,5 трлн рублей

Экономика

Самая большая статья расходов в рамках национальных проектов – социальная сфера

Москва, 27 сентября 2018, 15:21 — REGNUM  В России на национальные проекты и развитие инфраструктуры в ближайшие три года планируется направить более 5,5 трлн рублей. Эти деньги уже предусмотрены в проекте федерального бюджета. Об этом сегодня, 27 сентября, на заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Для экономического блока национальных проектов предусмотрено 845 млрд рублей. Около 1,5 трлн рублей направляется на создание современной инфраструктуры, в том числе на строительство и ремонт автомобильных дорог. На нацпроект в образовании выделено порядка 350 млрд рублей, на жилищное строительство — около 320 млрд рублей., более 400 млрд рублей — для нацпроектов в сфере науки, экологии и культуры.

По словам Медведева, наиболее объемная статья расходов в рамках национальных проектов — это социальная сфера и повышение качества жизни граждан. На проекты в демографии и здравоохранении в ближайшие три года будет выделено более 2,2 трлн рублей. Таким образом, социальный блок станет одним из самых объёмных и важных блоков в рамках Основных направлений деятельности правительства РФ до 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев, определил основные направления деятельности правительства РФ до 2024 года. По его словам, документ фундаментальный, он определит на ближайшие годы работу правительства и будет влиять на жизнь страны.

Читайте также: Медведев назвал основные направления работы правительства до 2024 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить