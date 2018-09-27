Авиабилеты из России за рубеж выросли в цене

Москва, , 15:24 — REGNUM Цена на перелеты из России за границу в третьем квартале 2018 года поднялась на 6%. Об этом сообщает сервис путешествий OneTwoTrip.

В среднем вылет из российских городов в другие страны в июле-сентябре обходился в 22 300 рублей, хотя в те же месяцы 2017 года цены были на 6% ниже. Аналитики брали во внимание билеты эконом-класса, полеты по которым в прямом и обратном направлениях состоялись в июле, августе и сентябре.

Заметнее всего — на 24%, до 246 00 рублей — подорожали билеты в Израиль. Авиапутешествие в Чехию стало дороже на 15% (18 440 рублей), во Францию — на 11% (26 200 рублей), в Грузию — на 13% (19 100 рублей).

При этом билеты до Латвии, Нидерландов и Германии подешевели на 29%, 16% и 5% соответственно — до 13 870 рублей, 20 100 рублей и 18 100 рублей.

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