29 компаний подали заявки на строительство газопровода из Танзании в Уганду

Додома, , 17:51 — REGNUM 29 национальных и международных компаний подали заявку на участие в тендере на строительство газопровода из Танзании в Уганду.

Исполнительный директор Корпорации развития нефтяной промышленности Танзании Каппуля Мусомба сообщил, что в ноябре текущего года будет проведен отбор компаний и объявлен победитель, который получит тендер на строительство газопровода. Заявки на тендер продолжают приниматься, так как правительству важно отобрать наилучшего кандидата и обеспечить выполнение строительства в соответствии с разработанным планом.

По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, газопровод планируется провести через четыре области Танзании до Уганды, с целью обеспечения большей части территории Танзании газом, который добывается, в основном в области Мтвара. Также благодаря новому трубопроводу станет проще экспортировать газ в другие страны Восточной Африки. Газопровод предлагается построить параллельно нефтепроводу, проходящему от города Хоима в Уганде до деревни Чонголеани в Танзании.

Кроме того, от компаний будет назначен специалист-консультант. В его основные обязанности будет входить: изучение пути, по которому будет проходить газопровод, исследование спроса на газ в различных отраслях промышленности, составление рекомендаций по выделению денежных средств на приобретение необходимого оборудования, инфраструктурных объектов, которые потребуются во время проведения газопровода, а также рассмотрение многих других вопросов, касающихся обеспечения успешного строительства объекта.

21 августа в Кампале на заседании постоянной комиссии сотрудничества Танзании и Уганды страны подписали ряд договоров по сотрудничеству, развитию транспортировки природного газа из Танзании в Уганду, а также договор реализации плана электроснабжения деревень, находящихся на границе Танзании и Уганды. Помимо этого, был обсужден ряд будущих проектов по развитию энергетики в странах.