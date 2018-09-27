Сенатор Кисляк: «Арктика на сегодня – регион низкой напряженности»

Мурманск, , 15:02 — REGNUM Внимание к Арктике в мире огромно и оно продолжает расти, несмотря на санкциональное давление регион остаётся территорией разумного диалога. Об этом на выездном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и комитета Совета Федерации по международным делам заявил заместитель председателя комитета Сергей Кисляк, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Арктика на сегодня — регион низкой напряженности, здесь нет потенциала для серьезных конфликтов с участием России. У нас четко разграничены морские пространства с Норвегией и Россией. Эти разграничения никто не оспаривает», — сказал Сергей Кисляк, добавив, что Россия делает все от неё зависящие, чтобы все проблемы в Арктике решались на основе международного права и международной конвенции по морскому праву.

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