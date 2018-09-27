Володин рассказал о рисках медленного повышения пенсий

Москва, , 15:06 — REGNUM Депутаты Госдумы должны предпринять все необходимые меры для того, чтобы увеличить размер выплат пенсионерам. Об этом в ходе пленарного заседания заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

«Сегодня средняя пенсия порядка 14 тысяч… И если мы с вами не будем повышать пенсию темпами выше, чем инфляция, то 46,5 миллиона человек будут жить очень бедно», — заявил Володин.

Он напомнил депутатам, что зарплата и пенсия обычных граждан РФ намного меньше, чем у депутатов. Поэтому Госдума должна предпринимать все необходимые действия для того, чтобы довольствие пенсионеров росло.

«Наша с вами задача сделать всё для того, чтобы пенсия у наших пенсионеров росла и росла быстро. Эта задача как раз решена через принятие закона, который получил поддержку 332 депутатов», — отметил Володин.

Речь идет о законе, вносящем изменения в пенсионную систему РФ, который Госдума приняла ранее. В частности, закон подразумевает увеличение пенсионного возраста для граждан РФ с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Такие изменения необходимы для того, чтобы повысить размер пенсий, отмечало правительство — по их данным, к 2024 году благодаря таким мерам средний размер пенсии вырастет до 20 тыс. рублей.

«Сегодня решение коснулось 46,5 миллиона человек, об этом надо говорить. Это решение действительно непростое, но в мире другого решения никто не выработал. Вот если бы в мире было другое решение, мы могли бы его взять и с вами предложить, как вариант для принятия. И мы бы пошли, возможно, по этому пути. Но другого нет», — отметил Володин.