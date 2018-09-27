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Саммит по инвестициям Индонезия — США прошел в Джакарте

Экономика

Минфин Индонезии приветствует инвестиции и бизнес на фоне глобальной неопределенности

Джакарта, 27 сентября 2018, 14:55 — REGNUM  Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати подчеркнула, что Индонезия приветствует инвестиции и бизнес на фоне глобальной экономической неопределенности, сообщает Antaranews.

«Индонезия способна преодолеть различные проблемы и выжить в условиях глобальной неопределенности, например влияние торговой войны», — заявила министр на саммите по инвестициям США — Индонезия в 2018 году в Джакарте, 27 сентября.

«Индонезия продолжает прилагать усилия, чтобы выжить в условиях глобальной экономической неопределенности и создавать благоприятный деловой климат для инвесторов», — заявила Сри Мульяни.

«Мы очень гордимся тем, что можем достойно организовать выборы в крупнейшей демократической стране мира. Фактически, мы можем стать примером для Соединенных Штатов в отношении осуществления выборов», — отметила министр финансов Индонезии.

Напомним, в 2014 и 2015 годах Индонезия столкнулась с падением цен на нефть. Чтобы преодолеть это, была введена налоговая реформа. Индонезия продолжает прилагать усилия в целях увеличения государственных доходов.

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Внешняя политика Индонезии
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