Теневой рынок топлива на Украине — не такой уж теневой?

Киев, , 08:09 — REGNUM По данным украинской Счетной палаты, товарооборот на теневом рынке топлива в 2016—2017 годах составил 4,6 млн тонн горючего. В результате бюджет недополучил акцизного сбора на 25 млрд грн (около 60 млрд руб.). Можно ли рынок, на котором имеются такие обороты, назвать теневым — или он удобно сосуществует с рынком легальным, обсуждает в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

На то, что рынок и далее будет уходить в тень, указывает и то, что ввоз бензина на Украину в 2018 году снизился. Если, по данным «Консалтинговой группы «А-95», в первые восемь месяцев текущего года импорт составил 731 000 тонн топлива (на 100 000 меньше по сравнению с январем — августом 2017-го), то в последний месяц лета скорость падения импорта удвоилась: с 12% до 25%.

Кроме того, акцизы на топливо фиксируются в евро, а экспортеры их платят в гривне, а курс евро с конца февраля по середину июля отличался от текущего значительно. В этом — еще одна сторона бюджетных недопоступлений.

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