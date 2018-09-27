«РусГидро» повышает энергообеспечение Сахалина

Южно-Сахалинск, , 14:46 — REGNUM 26 сентября «Сахалинэнерго», дочернее предприятие «РусГидро», завершила реконструкцию системообразующей линии электропередач напряжением 110 кВ Холмск — Невельск, на ЛЭП произведена полная замена провода и сцепной арматуры.

«Негромкое» событие, имеющее большое значение для Сахалина, для увеличения надежности обеспечения электроэнергией целого ряда его населенных пунктов. ЛЭП Холмск — Невельск была построена еще в начале 1970-х годов, долгое время она оставалась единственным источником электроснабжения, что не позволяло вывести ее в ремонт без ущерба для потребителей. В декабре 2014 г. была введена в работу новая линия, прошедшая вдоль всего западного побережья южной части Сахалина. Для города Невельск и ряда сел Невельского района — Горнозаводска, Шебунино, Ватутино и Лопатино появился второй источник электроснабжения. Ввод в работу новой ЛЭП и позволил провести реконструкцию уже имеющейся ЛЭП без отключения потребителей Невельского района. Теперь на этом участке будут функционировать две ЛЭП, что позволяет решить сразу две проблемы. Одна из них — «погодно-аварийная»: в случае отключения одной из ЛЭП из-за непогоды, нагрузку можно оперативно перевести на другую линию, не допуская значительных перебоев в энергоснабжении населения и предприятии района. Вторая задача, которую можно решить при помощи реконструированной ЛЭП — использование ее не в качестве резервной, а в как постоянно действующей позволит обеспечить электроэнергией новые производства, если министерство развития Дальнего Востока сможет обеспечить появление на Сахалине новых инвесторов. Удастся добиться этого или нет, пока можно только предполагать, но энергетики выполняют свою работу, обеспечивая базу для возможного развития острова.