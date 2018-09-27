Четверг, 27 Сентября 2018 года
22:36:42 МСК

США планируют инвестировать в телекоммуникации Бангладеш

Экономика

Посол США в Бангладеш встретилась с министром почты, телекоммуникаций и ИКТ в столице Бангладеш – Дакке, где и выступила с данным заявлением

США планируют инвестировать в телекоммуникации Бангладеш
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дакка, 27 сентября 2018, 20:42 — REGNUM  Посол США в Бангладеш Марсия Барникат встретилась с министром почты, телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий Бангладеш Мустафой Джаббаром в «Башне ИКТ» (офисе министра), где от лица США выразила желание инвестировать в телекоммуникационный сектор экономики Бангладеш. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», во время встречи Марсия Барникат и Мустафа Джаббар обсудили различные вопросы двусторонних отношений Бангладеш и США, представляющие взаимный интерес, в особенности внимание было уделено сфере телекоммуникаций.

Посол США высоко оценила прогресс телекоммуникаций Бангладеш, а также их роль в мировой телекоммуникационной сети. Марсия Барникат отметила, что США хотели бы поддержки Бангладеш на предстоящих выборах в Международный телекоммуникационный союз. Мустафа Джаббар со своей стороны поблагодарил американского посла и разъяснил ей основные положения недавно принятого Закона о цифровой безопасности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить