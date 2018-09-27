США планируют инвестировать в телекоммуникации Бангладеш

Дакка, , 20:42 — REGNUM Посол США в Бангладеш Марсия Барникат встретилась с министром почты, телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий Бангладеш Мустафой Джаббаром в «Башне ИКТ» (офисе министра), где от лица США выразила желание инвестировать в телекоммуникационный сектор экономики Бангладеш. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», во время встречи Марсия Барникат и Мустафа Джаббар обсудили различные вопросы двусторонних отношений Бангладеш и США, представляющие взаимный интерес, в особенности внимание было уделено сфере телекоммуникаций.

Посол США высоко оценила прогресс телекоммуникаций Бангладеш, а также их роль в мировой телекоммуникационной сети. Марсия Барникат отметила, что США хотели бы поддержки Бангладеш на предстоящих выборах в Международный телекоммуникационный союз. Мустафа Джаббар со своей стороны поблагодарил американского посла и разъяснил ей основные положения недавно принятого Закона о цифровой безопасности.