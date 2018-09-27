Четверг, 27 Сентября 2018 года
15:49:03 МСК

На Ярославском радиозаводе назначен новый директор

Экономика

Ему поручено развитие предприятия, расширение связей с предприятиями «Роскосмоса» и исполнение гособоронзаказа

На Ярославском радиозаводе назначен новый директор
Иллюстрация: Yarregion.ru
Ярославский радиозавод

Ярославль, 27 сентября 2018, 14:40 — REGNUM  На должность генерального директора ПАО «Ярославский радиозавод» назначен Владимир Филимонов, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора предприятия, сообщает 27 сентября пресс-служба «Концерна РТИ Системы».

«Задачи, которые будет решать Владимир Львович, предполагают развитие, прежде всего, космической тематики, расширение и углубление кооперационных связей с предприятиями госкорпорации «Роскосмос», а также безусловное исполнение государственного оборонного заказа и повышение эффективности», — прокомментировал назначение генеральный директор АО «РТИ» Максим Кузюк.

Отмечается, что на посту руководителя Филимонов сменил Сергея Якушева, который планирует продолжить свою карьеру в политике в качестве зампредседателя Ярославской областной думы.

Читайте также: Директор Ярославского радиозавода ушел из-за конфликта с акционерами

ПАО «Ярославский радиозавод» является российским производителем профессиональных средств радиосвязи. Акционером завода является «Концерн РТИ Системы», подконтрольный АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить