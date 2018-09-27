Россия и Казахстан отложили запрет на поставки животноводческой продукции

Астана, , 14:39 — REGNUM Казахстан и Россия договорились отложить запрет животноводческой продукции до октября 2019 года. Об этом заявил заместитель председателя комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства республики Турсын Кабдулданов, сообщает 27 сентября издание Informburo.

Замглавы комитета отметил, что стороны дали друг другу время на завершение процедуры интеграции систем контроля за поставками животноводческой продукции. Казахстан готов завершить все процедуры в мае 2019 года, а Россия — в октябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Россельхознадзоре заявили, что планируют ввести ограничение на поставки животноводческой продукции из Казахстана из-за непрозрачности поставок продукции.

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