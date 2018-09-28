На что хватит выделенных на Севморпуть бюджетных средств

Москва, , 05:38 — REGNUM Дискуссии по поводу решительного прорыва России в арктическом направлении могут столкнуться с суровой реальностью в виде бюджета РФ на 2019 год. О том, как по одежке протянуть ножки, рассуждает корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Средства, запланированные на развитие Севморпути в ближайшие 3 года, составляют более 40 млрд рублей. Казалось бы, много. Но следует учесть, что значительная доля этих средств будет израсходована в рамках строительства серии ледоколов проекта 22 220. Учитывая также интерес Росатома к продолжению строительства ледоколов и, соответственно, увеличению расхода, «ледокольная» тематика обещает забрать львиную долю средств.

Итак, от заявленных 40+ млрд на 2019 год на СМП остается лишь 611 млн рублей, а в 2020 — 1237 млн. По мнению экспертов, этой суммы может хватить на развитие имеющейся инфраструктуры, но до решения задачи сделать Севморпуть глобальной транспортной артерией еще очень далеко. Похоже, что возникло решение ударно сосредоточиться на тактической задаче — обеспечить максимальный вывоз СПГ с Ямала. Прежде чем продолжать разговор о «создании второго Суэца».

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