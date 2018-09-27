Бурятию с начала года посетили десятки тысяч иностранных туристов

Улан-Удэ, , 14:35 — REGNUM За девять месяцев 2018 года количество туристских прибытий в Бурятию составит порядка 370 тысяч человек. Это больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщил сегодня, 27 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов, выступая на Совете по развитию туризма при руководителе республики.

По данным министерства туризма Бурятии, число иностранных туристов также увеличилось и составило 58 тысяч человек. Объём платных услуг, оказанных туристам, вырос на 3% и превысил 2 млрд рублей.

Цыденов подчеркнул, что «главным драйвером роста стало развитие событийного туризма».

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, Бурятия в 2018 году вошла в пилотный проект Минкультуры России по субсидированию пакетных туров. Уточняется, что туроператоры, направившие в Бурятию более 200 туристов с 28 августа по 1 декабря текущего года, смогут получить субсидию 5 тыс. рублей за каждого туриста. Правда, туристы должны отдыхать в республике не менее пяти дней. Продолжится субсидирование и в 2019 году.

Также известно, что минтуризма и администрации муниципальных образований в 2018 году подали заявку на участие в новой федеральной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019−2025 годы)».

Добавим, не секрет, что огромный поток туристов в Бурятию привлекает уникальное озеро Байкал. По данным МЧС, ежегодно его посещают порядка 2 млн туристов. И это внимание, увы, не проходит для Байкала бесследно.

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Туристы, конечно, не все, но огромное их количество, оставляют после себя мусор. По свидетельствам очевидцев, берега Байкала с каждым годом зарастают мусором всё больше.

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А влекомые наживой бизнесмены стремятся подобраться к Байкалу как можно ближе, чтобы выстроить гостиницу или гостевой дом. И отходы от этих средств размещения попадают прямиком в Байкал.

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