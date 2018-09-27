Forbes назвал крупнейшую в России частную компанию

Москва, , 14:31 — REGNUM Компания «Лукойл» является крупнейшей компанией в России. Согласно рейтингу, опубликованному 27 сентября российским изданием журнала Forbes, нефтегазовая компания со штатом 103,6 тыс. человек и выручкой за 2017 год в размере 5,48 трлн рублей оказалась на первом месте в списке.

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Следом идёт владелец сетей «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Карусель» X5 Retail Group. За прошедший год компании удалось выручить почти 1,3 трлн рублей. Тройку лидеров с выручкой более 1,1 трлн рублей за 2017 год замыкает «Сургутнефтегаз», занимавший в прошлом рейтинге четвёртое место. В компании трудятся около 114 тысяч человек.

Также в десятку крупнейших частных компаний вошли «Магнит» (1,14 трлн рублей), «Татнефть» (681,2 млрд рублей), группа компаний «Мегаполис» (655,7 млрд рублей), Evraz (631,3 млрд рублей), «НЛМК» (587,1 млрд рублей), «Новатэк» (583,2 млрд рублей) и UC Rusal (581,3 млрд рублей).

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По данным Forbes, общая рублевая выручка 200 частных компаний за год увеличилась на 12%, до 36 трлн рублей. Самый большой рост (в среднем 42,8%) продемонстрировали угольные компании. На втором месте со средним ростом 30,7% оказались строители.

Добавим, что в список включены компании, которые контролируют частные собственники (более 50%). Дочерние российские предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке, а также те, что зарегистрированы за границей, но работают в основном на российском рынке.

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