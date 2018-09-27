Проект дороги Кисловодск — Черкесск — Адлер получил одобрение президента РФ

Черкесск, , 14:27 — REGNUM Проект строительства дороги к Черному морю из Ставропольского края в скором будущем получит реальные очертания. Проект представлен президенту РФ Владимиру Путину, и он дал ему положительную оценку. Об этом 26 сентября в ходе заседания совета при полномочном представителе президента РФ в СКФО, на котором рассматривались стратегические аспекты развития транспортной системы в субъектах Северного Кавказа, сообщил полпред Александр Матовников.

По словам полпреда, президенту России в ближайшее время будет представлена более подробная информация по проекту дороги Кисловодск — Черкесск — Адлер. Ранее поручение о подробной проработке проекта было отдано Минкавказу, Росавтодору и главам двух субъектов СКФО, через которые будет проложена дорога, председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. В настоящее время вопрос серьезно обсуждается.

В ходе совещания глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов проинформировал Александра Матовникова об общей консолидированной позиции по вопросу строительства дороги на море с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. В поддержку этого проекта выступил и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он отметил, что дорога через перевал на черноморские курорты Краснодарского края существенно сократит время в пути для жителей субъектов округа.

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Напомним, о проекте автодороги из региона Кавказских Минеральных Вод до черноморского побережья Краснодарского края через Карачаево-Черкесию говорится не один десяток лет. В 2017 году о нем как о стратегически важном проекте для Северо-Кавказского федерального округа заявил в ходе правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СКФО премьер-министр Дмитрий Медведев.

Весной 2018 года за этот проект взялся Минкавказ. Как сообщил первый заместитель министра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, к реализации проекта будет привлечена компания «Корпорация развития Северного Кавказа».

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