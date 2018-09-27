Законностью строительства моста «Дружба» в Орле просят заняться прокуроров

Орел, , 14:20 — REGNUM Горсовет Орла намерен обратиться в прокуратуру и Следственное управление Следственного комитета региона с просьбой провести проверку законности заключения муниципального контракта на капительный ремонт моста «Дружбы». Соответствующее решение было принято на заседании горсовета 27 сентября. Запрос на рассмотрение внес депутат Евгений Косогов.

«Мы изучили запрос и признали его депутатским. Предлагается отправить его в прокуратуру и следственные органы», — цитируют «Орловские новости» заместителя председателя горсовета Евгений Прокопова.

Как сообщало ИА REGNUM, за несколько месяцев вокруг ремонта моста «Дружбы» в Орле произошло несколько скандалов. На конкурс по отбору подрядчика, объявленный мэрией, заявился лишь один соискатель — казанский ООО «Региональные газораспределительные сети»: в открытых данных указано, что учредителем его является кипрская компания. С ним и был заключен контракт на 293,15 млн. Эта же компания в 2017 году получила контракт на строительство Банного моста, но тогда действие соглашения приостановили после критики проекта. В этот раз представители общественности ставят под сомнения законность выбора администрацией города подрядчика. Теперь в ситуации должны разобраться следователи и прокуроры.

Кстати, на днях, 25 сентября, представитель ООО «Региональные газораспределительные сети» на совещании в мэрии заявил о возможной приостановке работ, так как компании до сих пор не перечислен аванс. Впрочем, буквально в тот же день в правительстве региона заявили, что работы идут по плану.

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