Судьи получат налоговые льготы при получении жилья

Москва, , 14:22 — REGNUM Президентский законопроект о налоговых льготах для судей, получающих жилье, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Законопроект дополняет пакет президентских инициатив, которые регулируют вопрос предоставления жилья судьям. Президент предлагает предоставлять судьям, проработавшим не менее 10 лет, единовременную выплату для покупки или строительства жилья.

Такую выплату можно будет получить один раз за службу. При этом нормы законопроекта касаются в том числе детей и супругов судей в случае смерти самого судьи.

По предложению президента, в таком случае выплаты не будут облагаться налогом на доход физлиц

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