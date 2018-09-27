Время для кредитов тревожное — эксперты о желании граждан РФ кредитоваться

Москва, , 14:14 — REGNUM На настроение граждан России — сейчас не время для кредитов — влияют сразу несколько негативных факторов, например стагнация динамики реальных доходов населения, а неопределенность экономической ситуации в целом снижает уверенность в завтрашнем дне, считают опрошенные ИА REGNUM эксперты.

По словам генерального директора сервиса онлайн-займов «Робот Займер» Сергея Седова, прежде всего на настроение граждан России повлияли инфляционные ожидания в связи с колебаниями курса рубля по отношению к доллару в преддверии ввода нового пакета санкций.

Тревожное настроение граждан РФ также подкреплено слабой динамикой реальных доходов: если в начале года наблюдался их устойчивый рост, то с мая вновь началась их стагнация. Тем не менее время для получения кредитов сегодня все еще подходящее.

Ставки по банковским кредитам по-прежнему находятся на довольно низком уровне, даже с учетом начала их постепенного роста в августе. Скорее всего, они продолжат расти на фоне ужесточения антироссийских санкций и общей нестабильной ситуации на развивающихся рынках.

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Кроме того, негативное влияние окажет рост ключевой ставки Центробанка. Поэтому, если в планах существует крупная покупка за счет кредитов и займов, например ипотека, лучше сделать это сегодня: в следующем году процентные ставки будут выше.

Выгодными будут и сегодняшние покупки автомобилей в кредит: помимо постепенного удорожания стоимости кредита, после августовского ослабления рубля вырастет и цена автомобилей. А в 2019 году к стоимости автомобиля добавится и повышенный НДС.

Гендиректор исследовательской компании MAR CONSULT Дмитрий Шиманов считает, что возможность или невозможность выплачивать кредит всегда является индивидуальной оценкой конкретного домашнего хозяйства.

Она опирается в основном на внутренние факторы, такие как стабильность зарплаты, перспективы дополнительных доходов, внутренние потребности семьи. Но есть и внешние факторы, главный из которых — уверенность в завтрашнем дне.

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Что говорить, последние несколько лет этой уверенности не прибавляли. То скачет курс, то вводят новые санкции. Хотя экономическое положение людей поменялось не сильно, уверенность в будущем поколебалась.

В текущем состоянии неопределенности экономической ситуации, сложно принимать долгосрочные обязывающие решения. Несмотря на все усилия, правительству пока не удаётся создать стабильный информационный и экономический фон.

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