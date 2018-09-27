Холдинг «Байтерек» подписал с Испанией меморандум о взаимопонимании

Астана, , 14:12 — REGNUM Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и государственный секретариат по торговле Испании подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает 27 сентября издание Zakon.kz.

Документ направлен на развитие сотрудничества в области индустриальных и инфраструктурных проектов. Государственный секретарь по торговле Ксиана Мендес отметила, что испанские компании сильны в секторе туризма, переработки отходов, очищения воды, сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Астане открылось 5-е заседание делового совета «Казахсан-Испания». В ходе мероприятия состоялось подписание нескольких меморандумов о сотрудничестве.

В 2017 году товарооборот между Казахстаном и Испанией составил $1,7 млрд, что на 20% больше, чем годом ранее.