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Холдинг «Байтерек» подписал с Испанией меморандум о взаимопонимании

Экономика

27 сентября в Астане открылось 5-е заседание делового совета «Казахсан-Испания»

Астана, 27 сентября 2018, 14:12 — REGNUM  Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и государственный секретариат по торговле Испании подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает 27 сентября издание Zakon.kz.

Документ направлен на развитие сотрудничества в области индустриальных и инфраструктурных проектов. Государственный секретарь по торговле Ксиана Мендес отметила, что испанские компании сильны в секторе туризма, переработки отходов, очищения воды, сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Астане открылось 5-е заседание делового совета «Казахсан-Испания». В ходе мероприятия состоялось подписание нескольких меморандумов о сотрудничестве.

В 2017 году товарооборот между Казахстаном и Испанией составил $1,7 млрд, что на 20% больше, чем годом ранее.

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Экономика Казахстана
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