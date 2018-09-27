Магнитогорский меткомбинат увеличил расходы на социальную поддержку

Магнитогорск, Челябинская область, , 14:04 — REGNUM Расходы Группы ММК на социальные и благотворительные программы в первой половине 2018 года выросли на 10%. Магнитка является одним из крупнейших сталелитейных предприятий России и донором бюджета города Магнитогорска Челябинской области, где располагается основная производственная площадка компании.

За первые шесть месяцев этого года Группа компаний Магнитогорского металлургического комбината направила на социальные программы более 1,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба предприятия. Это на 100 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее крупной статьей социальных инвестиций, по традиции, стала поддержка пенсионеров и инвалидов: на эти цели было выделено 530 млн рублей. На оздоровительные и профилактические программы, охватывающие работников комбината и их домочадцев, ушло еще 200 млн рублей. На лечение персонала и различные медицинские программы предприятие выделило более 160 млн рублей.

Важную роль в организации социальной политики ММК в Магнитогорске и в масштабах всего Южно-Уральского региона играет благотворительный фонд «Металлург», председателем попечительского совета которого является владелец компании Виктор Рашников. Ежегодно программы фонда охватывают более 60 тысяч человек. Особое внимание уделяется поддержке детей: по личной инициативе Рашникова реализуется программа «Одаренные дети Магнитки», в рамках которой каждый год материальную помощь получают 500 талантливых детей из малообеспеченных семей.

Комбинат остается крупнейшим налогоплательщиком Магнитогорска с долей в городской казне около 60% без учёта региональных и федеральных трансфертов. На предприятиях Группы ММК заняты почти 40% трудоспособного населения города. Их налоговые отчисления формируют одну из основных статей дохода местного бюджета. Условия работы в компании высоко оцениваются как независимыми экспертами, так и самими сотрудниками предприятия. Об этом, в частности, свидетельствует рейтинг наиболее привлекательных для трудоустройства мировых компаний, составленный американским журналом Forbes (500 World's Best Employers): ММК в нем признан лучшим российским работодателем в 2017 году.