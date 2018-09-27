«Росатом» расширяет производство ядерного топлива

Новосибирск, , 13:56 — REGNUM Новосибирский завод химконцентратов (входит в топливную компанию «Росатома» ТВЭЛ) открыл новое производство за 1,6 миллиардов рублей. Об этом 26 сентября сообщил журналистам заместитель гендиректора НЗХК Сергей Буймов.

По его словам, новая площадка ориентирована на производство компонентов для энергетических и исследовательских реакторов, но эти общие слова имеют весьма примечательную «расшифровку». Важнее всего в этом сообщении — то, что НЗХК приступает к производству топлива для исследовательских реакторов. Количество таких реакторов в мире весьма значительно, и в настоящее время заканчивается период, который был отведен МАГАТЭ для полного отказа от использования в них топлива на высокообогащенном уране. Критерий, которому должно соответствовать ядерное топливо в исследовательских реакторов во всех странах, не входящих в число официальных обладателей ядерного оружия (США, Франция, Англия, Россия и Китай) — обогащение урана не должно превышать порогового значения в 20%. Все топливо с высокообгащенным ураном, должно быть транспортировано на заводы по переработке отработанного ядерного топлива — во Францию или в Россию. Отказ от топлива с высокообогащенным ураном автоматически означает появление спроса на топливо с ураном низкообогащенным и, с учетом количества исследовательских реактором, это означает появление нового сегмента мирового рынка ядерного топлива. Несмотря на один из главных тезисов либеральной экономической доктрины о более высокой эффективности частного собственника, государственная корпорация РФ по атомной энергетике «Росатом» действует быстрее, чем частные компании по производству ядерного топлива, новое производство НХЗК имеет отличные шансы для освоения этого нового рынка. По осторожным оценкам, объем рынка топлива для исследовательских реакторов вполне сопоставим с объемом рынка для реакторов энергетических, НЗХК получит гарантированную загрузку для своего нового производства. «Росатом» продолжает укреплять свои позиции как ведущей мировой атомной энергетической компании, своевременно используя свои компетенции для расширения российского технологического влияния.