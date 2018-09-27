В Переславле Ярославской области долги за газ погасят бюджетным кредитом

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 13:39 — REGNUM Более 70 млн рублей из бюджета Ярославской области выделено Переславлю-Залесскому в качестве бюджетного кредита для того, чтобы частично погасить долги за газ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На первом заседании городской Думы Переславля-Залесского депутаты внесли соответствующие изменения в бюджет. Эти деньги пойдут в уставный фонд теплоснабжающей организации, после чего сразу будут перечислены Газпрому в счёт долга за газ. По этому вопросу перед депутатами выступил исполняющий обязанности главы городского округа Владимир Волков.

По долгам за газ у нас ситуация стабильная, ведётся планомерная работа. У правительства Ярославской области есть договоренность с Газпромом о том, что долг за газ не должен расти. При этом условии Газпром будет продолжать инвестиционные программы. В нашем городском округе это строительство котельной в Купанском, газовые сети в районе и бассейн в Переславле-Залесском. В случае погашения долга эти программы будут продолжены, и городской округ получит больше, чем потратит. Поэтому предлагаю депутатам поддержать предлагаемые изменения в бюджет», — сказал на заседании думы и.о. главы Переславля Владимир Волков.

С момента достижения договоренности с Газпромом долг теплоснабжающих организаций Переславля вырос больше, чем на 70 миллионов рублей и в настоящий момент составляет 565 миллионов рублей. Средствами бюджетного кредита предполагается оплатить долг, накопившийся с 2016 года, когда в Переславле появился Владимир Волков, взявший на себя по поручению Дмитрия Миронова обязательства по стабилизации ситуации с долгами за газ.

Перед голосованием с отдельным словом к депутатам обратился глава переславских коммунистов Александр Дыма.

Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы Газпром продолжил сотрудничество и с нашим городом, и с Ярославской областью. Достигнутые договоренности должны соблюдаться. Но такой способ погашения долгов не должен становиться системным, чтобы не вгонять город в долговую яму», — сказал Александр Дыма.

Депутаты поддержали предлагаемые изменения в бюджет. Деньги за газ в счёт погашения долга должны быть перечислены Газпрому до 1 октября 2018 года.

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