Четверг, 27 Сентября 2018 года
14:02:35 МСК

В Переславле Ярославской области долги за газ погасят бюджетным кредитом

Экономика

Город заплатит за неэффективное управление своими коммунальными предприятиями

В Переславле Ярославской области долги за газ погасят бюджетным кредитом
Переславль-Залесский

Переславль-Залесский, Ярославская область, 27 сентября 2018, 13:39 — REGNUM  Более 70 млн рублей из бюджета Ярославской области выделено Переславлю-Залесскому в качестве бюджетного кредита для того, чтобы частично погасить долги за газ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На первом заседании городской Думы Переславля-Залесского депутаты внесли соответствующие изменения в бюджет. Эти деньги пойдут в уставный фонд теплоснабжающей организации, после чего сразу будут перечислены Газпрому в счёт долга за газ. По этому вопросу перед депутатами выступил исполняющий обязанности главы городского округа Владимир Волков.

По долгам за газ у нас ситуация стабильная, ведётся планомерная работа. У правительства Ярославской области есть договоренность с Газпромом о том, что долг за газ не должен расти. При этом условии Газпром будет продолжать инвестиционные программы. В нашем городском округе это строительство котельной в Купанском, газовые сети в районе и бассейн в Переславле-Залесском. В случае погашения долга эти программы будут продолжены, и городской округ получит больше, чем потратит. Поэтому предлагаю депутатам поддержать предлагаемые изменения в бюджет», — сказал на заседании думы и.о. главы Переславля Владимир Волков.

С момента достижения договоренности с Газпромом долг теплоснабжающих организаций Переславля вырос больше, чем на 70 миллионов рублей и в настоящий момент составляет 565 миллионов рублей. Средствами бюджетного кредита предполагается оплатить долг, накопившийся с 2016 года, когда в Переславле появился Владимир Волков, взявший на себя по поручению Дмитрия Миронова обязательства по стабилизации ситуации с долгами за газ.

Перед голосованием с отдельным словом к депутатам обратился глава переславских коммунистов Александр Дыма.

Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы Газпром продолжил сотрудничество и с нашим городом, и с Ярославской областью. Достигнутые договоренности должны соблюдаться. Но такой способ погашения долгов не должен становиться системным, чтобы не вгонять город в долговую яму», — сказал Александр Дыма.

Депутаты поддержали предлагаемые изменения в бюджет. Деньги за газ в счёт погашения долга должны быть перечислены Газпрому до 1 октября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области могут начаться ограничения поставок газа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Долги за энергоресурсы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить