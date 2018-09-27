МЭР: увеличение пенсионного возраста повысит потребительский спрос

Москва, , 13:37 — REGNUM По мнению экспертов Минэкономразвития РФ, повышение в России пенсионного возраста должно положительно сказаться на потребительском спросе. Об этом в ходе выступления в Общественной палате РФ заявила директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования МЭР Полина Бадасен.

По ее словам, принятие законопроекта правительства РФ о повышении в стране пенсионного возраста скажется положительно на потребительском спросе, «потому что средняя зарплата пенсионера выше среднего размера пенсии». Бадасен уточнила, что, по данным Росстата, «у людей старшего возраста в среднем зарплата выше, чем в среднем по стране».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября депутаты Госдумы приняли в третьем, итоговом чтении закон об изменении параметров пенсионного законодательства.

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Напомним, 25 сентября политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян передал в Администрацию президента России 1 млн подписей жителей страны, выступающих против пенсионной реформы.

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