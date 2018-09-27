«Скорая помощь» приезжает к костромичам менее чем за 20 мин

Кострома, , 13:37 — REGNUM «Скорая помощь» в Костроме перейдет на полную диспетчеризацию к 1 декабря текущего года, сообщает пресс-служба губернатора области. Благодаря новому оборудованию диспетчеры смогут следить за передвижением карет «Скорой помощи», оперативно направлять бригады на вызовы и сократить время прибытия к пациентам.

Система «Глонасс» помогает контролировать передвижение автомобилей скорой помощи в режиме реального времени и оперативно определить бригаду, максимально приближенную к месту вызова. По данным главного врача областной станции скорой медицинской помощи Валерия Долголожкина, «время прибытия к пациенту на экстренные вызовы составляет менее 20 минут».

Станция оказывает экстренную и неотложную медицинскую 314 тысячам жителей Костромы и Костромского района. В «Скорой помощи» работает 269 специалистов, из них: 38 врачей, 169 фельдшеров, 20 медицинских сестер и медицинских братьев. Ежегодно обслуживается более 100 тысяч звонков, из которых 40% составляют случаи госпитализации.

Местные власти намерены масштабировать программу на весь регион и создать централизованную диспетчерскую службу скорой помощи.

ИА REGNUM напоминает, что за последние два года в Костромскую область поступило 47 автомобилей скорой помощи. В текущем году местные власти обещают купить еще 15 автомобилей «скорой помощи» класса «В». Приобретение новых машин финансируется федеральным бюджетом.

Отметим, что костромская станция входит в тройку лидеров среди регионов ЦФО по оснащенности новым транспортом, в ней нет ни одного автомобиля старше 4 лет.