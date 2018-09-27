Четверг, 27 Сентября 2018 года
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Конфискованные у коррупционеров средства уйдут в Пенсионный фонд

Экономика

Чтобы повысить пенсии гражданам РФ

Москва, 27 сентября 2018, 13:34 — REGNUM  Закон, устанавливающий новые правила зачисления средств, конфискованных в рамках борьбы с коррупцией, Госдума приняла в третьем, итогом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Сегодня средства, которые конфискуются по решению суда в рамках борьбы с коррупцией, зачисляются в федеральный бюджет. Аналогичные нормы действуют и в отношении средств от реализации конфискованного имущества.

Теперь, согласно закону, все эти средства будут уходить в бюджет Пенсионного фонда и пополнять его. Таким образом, полученные средства предлагается использовать на повышение пенсионного обеспечения граждан РФ.

Как отмечали авторы инициативы в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении, спрогнозировать доход фонда от нововведения достаточно проблематично, однако в 2018 году речь идет о сумме порядка 1,8 млрд рублей.

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Коррупция и борьба с ней
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