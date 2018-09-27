Ученый: Идеи избавиться от традиционной энергетики — малограмотные бредни

Мурманск, , 13:29 — REGNUM Безаварийная работа энергосистемы возможна, только если при использовании возобновляемых источников сохраняется значительный объем традиционной генерации. Об этом заявил в ходе проходящего в Мурманске XI регионального общественного форума-диалога «Сотрудничество для устойчивого развития Арктики» ведущий научный сотрудник института экологии и географии ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» Владимир Гавриков.

Он изучал возможности сочетания атомной энергетики и возобновляемых источников энергии для арктических территорий Красноярского края.

«Безаварийная работа возможна только в том случае, если на 20% солнечной и ветровой энергии приходится 80% электроэнергии, полученной от традиционных видов генерации. Желательно, конечно, атомной, как самого экологически чистого способа получения энергии», — считает ученый.

«Основой современной цивилизации является тяжелая промышленность, для которой нужен высокий и постоянный поток энергии. Этого возобновляемые источники генерации обеспечить не могут. Фантазии о том, как избавиться от тепловой и ядерной энергетики — малограмотные бредни. Любой индустриально развитый регион нуждается в традиционных видах генерации», — отметил Владимир Гавриков.

XI региональный форум-диалог «Сотрудничество для устойчивого развития Арктики» проводится с целью широкого обсуждения перспектив развития Северного морского пути, вызовов, с которыми придется столкнуться, механизмов обеспечения эффективного диалога между властью, бизнес-сообществом и общественностью при реализации арктических проектов.

Организаторы форума — общественный совет госкорпорации «Росатом», госкорпорация «Росатом», правительство Мурманской области, ФГУП «Атомфлот», ФГУП «РосРАО», АО «Концерн Росэнергоатом», Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского, МЭОО «Зелёный крест».