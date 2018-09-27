В Кургане дефицит бюджета увеличился на 58 миллионов рублей

Курган, , 13:40 — REGNUM Курган столкнулся с незапланированным увеличением дефицита бюджета. Вместе с тем доходы города также выросли на миллиард. Из них 426,2 млн рублей — поступления из вышестоящих бюджетов, остальное — собственные доходы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе курганской администрации.

Напомним, что по решению Курганской городской думы с изменениями на 27 июня, общий объем доходов 2018 года должен был составить 6,4 млрд рублей, при этом безвозмездные поступления — порядка 3 млрд рублей. Общий объем расходов планировался в сумме 6,8 млрд рублей, приводя, таким образом, к дефициту в сумме 374,4 млн рублей.

Однако 26 сентября городской парламент внёс поправки в главный финансовый документ муниципалитета. Несмотря на поступления дополнительных средств, дефицит бюджета вырос на 58 млн рублей из-за корректировки расходов: понадобились деньги на исполнение судебных решений, формирование комфортной городской среды, профилирование дорог и обеспечение теплоснабжением домов по улице 9 Мая.

При этом директор департамента финансов и имущества администрации города Кургана Игорь Зворыгин уточнил, что дотации из вышестоящих бюджетов имеют целевую направленность. Они должны быть потрачены на оплату труда и обеспечение учебного процесса в школах и детсадах, строительство детского сада-яслей, обеспечение жильем молодых семей, ремонт и оснащение загородных оздоровительных лагерей и другие четко обозначенные цели.

Добавим, что проблемы с дефицитом казны характерны не только для города Кургана, но и для Зауралья в целом. Ранее ИА REGNUM сообщало о дефиците бюджета Курганской области и росте госдолга региона.

Читайте ранее в этом сюжете: После нас хоть потоп? — бюджет Курганской области 2018 года