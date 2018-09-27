На Ямале прожиточный минимум пенсионера остался прежним

Салехард, , 13:32 — REGNUM На Ямале региональные депутаты установили прожиточный минимум пенсионера на 2019 год. Его сумма аналогична показателю 2018 года — 13 425 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Прожиточный минимум пенсионера необходим для расчета региональной социальной доплаты для данной категории жителей ЯНАО.

В соседней Югре прожиточный минимум для пенсионеров на 2019 год установлен в середине сентября и составил 12 176 рублей.

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